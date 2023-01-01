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Apple MacBook Pro 15 (2019) против Pro 14 (2023)

48 из 100
Apple MacBook Pro 15 (2019)
VS
77 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Apple MacBook Pro 15 (2019)
Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 15 (2019) и Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Комплектуется на 13.6 Вт*ч большей батареей (83.6 и 70 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 929-1267% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.6 и 1.83 кг)
  • На 116% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14447 vs 6698 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (691 и 841 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 254 против 221 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 15 (2019)
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 1.83 кг 1.6 кг
Размеры 349.3 x 240.7 x 15.5 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 841 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~84.6%
Боковые рамки 8.8 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 6500 об/мин -

Дисплей

Диагональ 15.4 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 221 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 87 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля 2 метра 2 метра
Вес зарядного устройства 369 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 12 (8P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 14 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1344 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 192 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 24 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 3 76
Производительность GPU
MacBook Pro 15 (2019)
0.38 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023) +1689%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 2400 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6E
Bluetooth v5 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 3.1 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.6 мм 1 мм
Тачпад
Размер 15.4 x 9.9 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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