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Apple MacBook Pro 16 (2019) против Acer Predator Triton 300 SE

Apple MacBook Pro 16 (2019)
VS
Acer Predator Triton 300 SE
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Acer Predator Triton 300 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 11375H
Графика GeForce RTX 3060 Mobile
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2019) и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 52% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 330 нит
  • Имеет на 44% более четкий дисплей – 226 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 133-182% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.7 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (736 и 880 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2019)
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 2.04 кг 1.7 кг
Ширина 357.9 мм 323 мм
Высота 245.9 мм 228 мм
Толщина 16 мм 17.9 мм
Площадь 880 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~73.3%
Боковые рамки 6.6 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5616 об/мин -
Уровень шума 46.1 дБ 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1331:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 88.8% 76%
Охват DCI-P3 99.4% 77%
Время отклика 43 мс -
Максимальная яркость
MacBook Pro 16 (2019) +52%
500 нит
Predator Triton 300 SE
330 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 96 Вт 0 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 359 граммов -

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 82.3 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 4x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1000 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 3.2 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 1280 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

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