MacBook Pro 16 (2019) или Swift 3 SF316-51 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 5397 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 65% более четкий дисплей – 226 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 340 граммов меньше (1.7 и 2.04 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.04 кг 1.7 кг Размеры 357.9 x 245.9 x 16 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 880 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~82.3% Боковые рамки 6.6 мм 5.7 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 5616 об/мин - Уровень шума 46.1 дБ 39 дБ

Дисплей 3072 x 1920 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1331:1 1842:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.5% Охват Adobe RGB 88.8% 68.5% Охват DCI-P3 99.4% 66.6% Время отклика 43 мс 26 мс Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2019) +67% 500 нит Swift 3 SF316-51 300 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 96 Вт 65 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 359 граммов 271 грамм

Видеокарта Модель GPU AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 50 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1000 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1250 МГц 1100 МГц FLOPS 3.2 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 1280 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2019) +127% 3.2 терафлопс Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 82.3 дБ 75.2 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.