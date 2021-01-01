Apple MacBook Pro 16 (2019) против Acer Swift 3 SF316-51
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)
- На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 5397 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 65% более четкий дисплей – 226 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 340 граммов меньше (1.7 и 2.04 кг)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.04 кг
|1.7 кг
|Размеры
|357.9 x 245.9 x 16 мм
|367.8 x 236.1 x 15.9 мм
|Площадь
|880 см2
|868 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.3%
|~82.3%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|5616 об/мин
|-
|Уровень шума
|46.1 дБ
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|226 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1331:1
|1842:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.5%
|Охват Adobe RGB
|88.8%
|68.5%
|Охват DCI-P3
|99.4%
|66.6%
|Время отклика
|43 мс
|26 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|96 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|359 граммов
|271 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift 3 SF316-51 +24%
1387
Geekbench 5 (многоядерный)
5473
4658
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift 3 SF316-51 +25%
1388
Cinebench R23 (многоядерный)
7044
5397
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1000 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3.2 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1280
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|82.3 дБ
|75.2 дБ
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|4x USB 3.1
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|15.5 x 9.9 см
|12.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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