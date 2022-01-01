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Apple MacBook Pro 16 (2019) против Air (2019)

61 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
VS
44 из 100
Apple MacBook Air (2019)
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Apple MacBook Air (2019)
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Процессор Intel Core i5 8210Y
Графика Intel UHD Graphics 617
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2019) и Air (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Видеокарта показывает в среднем на 385-525% больше FPS в играх
  • На 350% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 1564 баллов
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 50 Вт*ч большей батареей (100 и 50 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
  • Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (1.25 и 2.04 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (644 и 880 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2019)
vs
MacBook Air (2019)

Корпус

Вес 2.04 кг 1.25 кг
Размеры 357.9 x 245.9 x 16.2 мм 304 x 212 x 15.6 мм
Площадь 880 см2 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~79.6%
Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера 5616 об/мин -
Уровень шума 46.1 дБ 41 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1331:1 1238:1
Цветовой охват sRGB 100% 94.6%
Охват Adobe RGB 88.8% 61.3%
Охват DCI-P3 99.4% -
Время отклика 43 мс 35 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 16 (2019) +25%
500 нит
MacBook Air (2019)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 96 Вт 30 Вт
Длина кабеля 2 метра 1.8 метров
Вес зарядного устройства 359 граммов 178 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 617
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 1000 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1050 МГц
FLOPS 3.2 терафлопс 0.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR3
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерные блоки 1280 192
Блоки текстурирования (TMUs) 80 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 3
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2019) +700%
3.2 терафлопс
MacBook Air (2019)
0.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 2133 МГц
Тип DDR4 LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.3 дБ 75.8 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 3.1 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 0.5 мм
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см 11.6 x 7.8 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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