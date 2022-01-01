Apple MacBook Pro 16 (2019) против Air (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Видеокарта показывает в среднем на 385-525% больше FPS в играх
- На 350% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 1564 баллов
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 50 Вт*ч большей батареей (100 и 50 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
- Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (1.25 и 2.04 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (644 и 880 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.04 кг
|1.25 кг
|Размеры
|357.9 x 245.9 x 16.2 мм
|304 x 212 x 15.6 мм
|Площадь
|880 см2
|644 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.3%
|~79.6%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Скорость куллера
|5616 об/мин
|-
|Уровень шума
|46.1 дБ
|41 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|226 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1331:1
|1238:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|94.6%
|Охват Adobe RGB
|88.8%
|61.3%
|Охват DCI-P3
|99.4%
|-
|Время отклика
|43 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|96 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|1.8 метров
|Вес зарядного устройства
|359 граммов
|178 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 617
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1080
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Pro 16 (2019) +240%
5356
1577
Cinebench R23 (одноядерный)
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Pro 16 (2019) +350%
7044
1564
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Частота GPU
|1000 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1050 МГц
|FLOPS
|3.2 терафлопс
|0.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR3
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|2.13 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1280
|192
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|3
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|2133 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR3
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|82.3 дБ
|75.8 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v5
|Bluetooth
|v5
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 3.1
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|0.5 мм
|Размер
|15.5 x 9.9 см
|11.6 x 7.8 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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