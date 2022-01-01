Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Intel Core i5 8210Y Графика - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Intel UHD Graphics 617 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Видеокарта показывает в среднем на 385-525% больше FPS в играх

На 350% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7044 vs 1564 баллов

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 50 Вт*ч большей батареей (100 и 50 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Apple MacBook Air (2019) Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (1.25 и 2.04 кг)

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (644 и 880 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.04 кг 1.25 кг Размеры 357.9 x 245.9 x 16.2 мм 304 x 212 x 15.6 мм Площадь 880 см2 644 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~79.6% Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера 5616 об/мин - Уровень шума 46.1 дБ 41 дБ

Дисплей 3072 x 1920 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1331:1 1238:1 Цветовой охват sRGB 100% 94.6% Охват Adobe RGB 88.8% 61.3% Охват DCI-P3 99.4% - Время отклика 43 мс 35 мс Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2019) +25% 500 нит MacBook Air (2019) 400 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 96 Вт 30 Вт Длина кабеля 2 метра 1.8 метров Вес зарядного устройства 359 граммов 178 граммов

Видеокарта Модель GPU AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Intel UHD Graphics 617 TGP 50 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 14 нм Частота GPU 1000 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1250 МГц 1050 МГц FLOPS 3.2 терафлопс 0.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR3 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.13 Гбит/с Шейдерные блоки 1280 192 Блоки текстурирования (TMUs) 80 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 3 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2019) +700% 3.2 терафлопс MacBook Air (2019) 0.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 2133 МГц Тип DDR4 LPDDR3 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.3 дБ 75.8 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 3.1 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 0.5 мм Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см 11.6 x 7.8 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.