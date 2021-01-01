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Apple MacBook Pro 16 (2019) против Air (intel, 2020)

80 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
VS
55 из 100
Apple MacBook Air (intel, 2020)
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Apple MacBook Air (intel, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Plus Graphics G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2019) и Air (intel, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • На 356% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2662 vs 584 баллов
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 50 Вт*ч большей батареей (100 и 50 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (intel, 2020)
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.29 и 2.04 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (646 и 880 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2019)
vs
MacBook Air (intel, 2020)

Корпус

Вес 2.04 кг 1.29 кг
Ширина 357.9 мм 304.1 мм
Высота 245.9 мм 212.4 мм
Толщина 16 мм 16.1 мм
Площадь 880 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~79.4%
Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера 5616 об/мин 8100 об/мин
Уровень шума 46.1 дБ 45.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1331:1 1300:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.3%
Охват Adobe RGB 88.8% 64.2%
Охват DCI-P3 99.4% -
Время отклика 43 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 96 Вт 30 Вт
Длина кабеля 2 метра 2 метра
Вес зарядного устройства 359 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 1000 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.2 терафлопс 0 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 1280 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.3 дБ 75.8 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.1 2x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1 мм
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет

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