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Apple MacBook Pro 16 (2019) против Pro 15 (2018)

73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
VS
61 из 100
Apple MacBook Pro 15 (2018)
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Apple MacBook Pro 15 (2018)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel UHD Graphics 630
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2019) и Pro 15 (2018) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Видеокарта показывает в среднем на 408-557% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (100 и 83 Вт*ч)
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2662 vs 2347 баллов
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.83 и 2.04 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2019)
vs
MacBook Pro 15 (2018)

Корпус

Вес 2.04 кг 1.83 кг
Ширина 357.9 мм 349.3 мм
Высота 245.9 мм 240.7 мм
Толщина 16 мм 15.5 мм
Площадь 880 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~81.8%
Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5616 об/мин 6500 об/мин
Уровень шума 46.1 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 221 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1331:1 1333:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 88.8% -
Охват DCI-P3 99.4% -
Время отклика 43 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 96 Вт 87 Вт
Длина кабеля 2 метра 2 метра
Вес зарядного устройства 359 граммов 369 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 9 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 1000 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1000 МГц
FLOPS 3.2 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 1280 192
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2019) +742%
3.2 терафлопс
MacBook Pro 15 (2018)
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.3 дБ 85 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.1 4x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 0.7 мм
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см 16.0 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет

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