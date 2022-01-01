Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 1137-1550% больше FPS в играх

На 1561% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 715 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Комплектуется на 63 Вт*ч большей батареей (100 и 37 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.9 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 882 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~77.5% Боковые рамки 3.4 мм 9 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 37.4 дБ -

Дисплей 3456 x 2234 1920 x 1080 Диагональ 16.2 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы Mini LED TN LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 25700:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 88% - Охват DCI-P3 99.1% - Время отклика 67 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2021) 500 нит Aspire 1 (A115-32) н/д

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 140 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 353 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 30 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 10 нм Частота GPU 450 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1296 МГц 750 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти 6.4 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 256 Блоки текстурирования (TMUs) 128 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 8 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2021) +2067% 5.2 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB Планки 4x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 6400 МГц 2933 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 128GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.7 дБ - Микрофонов 3 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 640 x 480 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.