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Apple MacBook Pro 16 (2021) против Acer Aspire 1 (A115-32)

79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
VS
31 из 100
Acer Aspire 1 (A115-32)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Acer Aspire 1 (A115-32)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 128GB

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2021) и Acer Aspire 1 (A115-32) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 1137-1550% больше FPS в играх
  • На 1561% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 715 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 63 Вт*ч большей батареей (100 и 37 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2021)
vs
Aspire 1 (A115-32)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.9 кг
Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 882 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~77.5%
Боковые рамки 3.4 мм 9 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 37.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.2 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы Mini LED TN LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 25700:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 88% -
Охват DCI-P3 99.1% -
Время отклика 67 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 140 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 353 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц -
Ядер 10 2
Потоков 10 2
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 750 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 2.93 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 256
Блоки текстурирования (TMUs) 128 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 8
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2021) +2067%
5.2 терафлопс
Aspire 1 (A115-32)
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 6400 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет -
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.7 дБ -
Микрофонов 3 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 640 x 480
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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