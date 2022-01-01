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Apple MacBook Pro 16 (2021) против Acer Aspire 5 (A515-57)

79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
VS
45 из 100
Acer Aspire 5 (A515-57)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Acer Aspire 5 (A515-57)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2021) и Acer Aspire 5 (A515-57) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 145-198% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 120% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 5386 баллов
  • Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.77 и 2.1 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2021)
vs
Aspire 5 (A515-57)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.77 кг
Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм
Площадь 882 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~77.8%
Боковые рамки 3.4 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 37.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 16.2 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 25700:1 1400:1
Цветовой охват sRGB 100% 51%
Охват Adobe RGB 88% -
Охват DCI-P3 99.1% -
Время отклика 67 мс 28 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 16 (2021) +100%
500 нит
Aspire 5 (A515-57)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 140 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 353 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 6
Потоков 10 8
L3-кэш - 10 МБ
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1400 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 512
Блоки текстурирования (TMUs) 128 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 16
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2021) +264%
5.2 терафлопс
Aspire 5 (A515-57)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 84.7 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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