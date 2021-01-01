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Apple MacBook Pro 16 (2021) против Acer Nitro 5 (AN515-55)

84 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
VS
56 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-55)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Acer Nitro 5 (AN515-55)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2021) и Acer Nitro 5 (AN515-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
  • Комплектуется на 42.5 Вт*ч большей батареей (100 и 57.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2021)
vs
Nitro 5 (AN515-55)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.3 кг
Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм
Площадь 882 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~72.4%
Боковые рамки 3.4 мм 9 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 16.2 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1371:1
Цветовой охват sRGB - 65%
Охват Adobe RGB - 44%
Охват DCI-P3 - 42.5%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 16 (2021) +233%
1000 нит
Nitro 5 (AN515-55)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 140 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства - 498 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 10 8
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 5 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт 0 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 12 нм
Частота GPU 450 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1590 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1536
Поддержка DirectX - 12
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2021) +6%
5.2 терафлопс
Nitro 5 (AN515-55)
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 76 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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