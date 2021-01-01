Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика Apple M1 Pro GPU (16-core) - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)

На 114% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 5542 баллов

Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (100 и 57 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-57 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.3 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм Площадь 882 см2 927 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~72.4% Боковые рамки 3.4 мм 9 мм Цвета Серебристый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 37.4 дБ -

Дисплей 3456 x 2234 1920 x 1080 Диагональ 16.2 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 25700:1 1480:1 Цветовой охват sRGB 100% 53% Охват Adobe RGB 88% - Охват DCI-P3 99.1% - Время отклика 67 мс 11 мс Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2021) +67% 500 нит Nitro 5 AN515-57 300 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 140 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 353 грамма 500 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB TGP 30 Вт 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 12 нм Частота GPU 450 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1296 МГц 1560 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Поддержка DirectX - 12 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2021) +63% 5.2 терафлопс Nitro 5 AN515-57 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 4x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.7 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.