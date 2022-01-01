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Apple MacBook Pro 16 (2021) против Acer Nitro 5 AN517-55

79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
VS
62 из 100
Acer Nitro 5 AN517-55
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Acer Nitro 5 AN517-55
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2021) и Acer Nitro 5 AN517-55 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (2.1 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (882 и 1179 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-55
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13487 vs 11873 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2021)
vs
Nitro 5 AN517-55

Корпус

Вес 2.1 кг 3 кг
Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 400.5 x 294.5 x 28.6 мм
Площадь 882 см2 1179 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~69.9%
Боковые рамки 3.4 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 37.4 дБ 68.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16.2 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 25700:1 1195:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 88% 60.5%
Охват DCI-P3 99.1% 58.9%
Время отклика 67 мс 7 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 16 (2021) +67%
500 нит
Nitro 5 AN517-55
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 140 Вт 180 / 230 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 353 грамма 787 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 10 16
L3-кэш - 18 МБ
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт 95 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 8 нм
Частота GPU 450 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1740 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 128 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс
Nitro 5 AN517-55 +37%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe - Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.7 дБ 79.3 дБ
Микрофонов 3 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см 10.6 x 7.8 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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