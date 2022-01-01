Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3456 x 2234 - 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1800 Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (100 и 76 Вт*ч)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE 14" (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.7 и 2.1 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх

На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16533 vs 11873 баллов

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (706 и 882 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.7 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 312.4 x 226 x 19.8 мм Площадь 882 см2 706 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~80.5% Боковые рамки 3.4 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 37.4 дБ 60 дБ

Дисплей 3456 x 2234 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 16.2 дюймов 14 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 25700:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 88% - Охват DCI-P3 99.1% - Время отклика 67 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2021) +25% 500 нит Predator Triton 300 SE 14" (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 140 Вт 230 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 353 грамма 529 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 30 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 8 нм Частота GPU 450 МГц 1215 МГц Boost частота GPU 1296 МГц 1567 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 128 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс Predator Triton 300 SE 14" (2022) +131% 12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 4x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 84.7 дБ 79.9 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.