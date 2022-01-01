Apple MacBook Pro 16 (2021) против Acer Predator Triton 500 SE (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE (2022)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 118-161% больше FPS в играх
- На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16639 vs 11873 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|2.3 кг
|Размеры
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|358.5 x 262.4 x 19.9 мм
|Площадь
|882 см2
|941 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86.2%
|~78.9%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|6.9 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|37.4 дБ
|56 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.2 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3456 x 2234 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|25700:1
|1383:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|88%
|84.9%
|Охват DCI-P3
|99.1%
|97.3%
|Время отклика
|67 мс
|10 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|140 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|353 грамма
|610 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|10
|14
|Потоков
|10
|20
|L3-кэш
|-
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
12171
Cinebench R23 (одноядерный)
1735
Cinebench R23 (многоядерный)
11873
16639
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|30 Вт
|110 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|5 нм
|8 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|-
|FLOPS
|5.2 терафлопс
|16.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|128
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
|80
Производительность GPU
5.2 терафлопс
16.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|84.7 дБ
|79 дБ
|Микрофонов
|3
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|15.5 x 9.9 см
|12.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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