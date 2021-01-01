Apple MacBook Pro 16 (2021) против Acer Swift 3 (SF313-53)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 127% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 440 нит
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 254 против 201 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.2 и 2.1 кг)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (708 и 882 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|1.2 кг
|Размеры
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|302.5 x 233.9 x 16 мм
|Площадь
|882 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86.2%
|~76.7%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|8.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|40 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.2 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|3456 x 2234 пикселей
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1494:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.7%
|Охват Adobe RGB
|-
|70.1%
|Охват DCI-P3
|-
|73.3%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|140 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|10
|4
|Потоков
|10
|8
|L3-кэш
|-
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1701
1300
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Pro 16 (2021) +176%
12018
4352
Cinebench R23 (одноядерный)
1331
Cinebench R23 (многоядерный)
4953
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|30 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|5.2 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Ширина шины
|256 бит
|-
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|640
|Поддержка DirectX
|-
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|-
|Частота
|6400 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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