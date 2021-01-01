MacBook Pro 16 (2021) или Swift 5 Pro (SF514-55) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 144% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 410 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift 5 Pro (SF514-55) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1 и 2.1 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (659 и 882 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 318.9 x 206.7 x 14.9 мм Площадь 882 см2 659 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~81.9% Боковые рамки 3.4 мм 4.5 мм Цвета Серебристый, Серий Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 34 дБ

Дисплей 3456 x 2234 1920 x 1080 Диагональ 16.2 дюймов 14 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1550:1 Цветовой охват sRGB - 98% Охват Adobe RGB - 68% Охват DCI-P3 - 67% Время отклика - 22 мс Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2021) +144% 1000 нит Swift 5 Pro (SF514-55) 410 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 140 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 30 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 10 нм Частота GPU 450 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1100 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Ширина шины 256 бит - Скорость памяти 6.4 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 640 Поддержка DirectX - 12 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2021) +269% 5.2 терафлопс Swift 5 Pro (SF514-55) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 4x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 1

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 65 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.