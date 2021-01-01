MacBook Pro 16 (2021) или Swift X SFX16-51G – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max Intel Core i7 11390H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 51 Вт*ч большей батареей (100 и 49 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 85% более четкий дисплей – 254 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.9 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 368.3 x 236.2 x 18.8 мм Площадь 882 см2 870 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~82.1% Боковые рамки 3.4 мм 6 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 3456 x 2234 1920 x 1080 Диагональ 16.2 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1485:1 Цветовой охват sRGB - 98.6% Охват Adobe RGB - 69.9% Охват DCI-P3 - 72% Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2021) +233% 1000 нит Swift X SFX16-51G 300 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 49 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 140 Вт 60 / 90 Вт

Процессор Модель CPU Apple M1 Pro Apple M1 Max Intel Core i7 11390H Базовая частота 2.0 ГГц 2.9-3.4 ГГц Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 5 ГГц Ядер 10 4 Потоков 10 8 L3-кэш - 12 МБ Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Iris Xe Graphics G7 96EU Техпроцесс 5 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) MacBook Pro 16 (2021) +7% 1701 Swift X SFX16-51G 1592 Geekbench 5 (многоядерный) MacBook Pro 16 (2021) +127% 12018 Swift X SFX16-51G 5294

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 30 Вт 60 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 8 нм Частота GPU 450 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1500 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 2048 Поддержка DirectX - 12 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс Swift X SFX16-51G +18% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.