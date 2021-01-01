Apple MacBook Pro 16 (2021) против Macbook Air (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
- Комплектуется на 50.1 Вт*ч большей батареей (100 и 49.9 Вт*ч)
- На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13076 vs 7740 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
- Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.29 и 2.1 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (646 и 882 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|1.29 кг
|Размеры
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|304.1 x 212.4 x 16.1 мм
|Площадь
|882 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86.2%
|~79.4%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Количество куллеров
|2
|-
Дисплей
|Диагональ
|16.2 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3456 x 2234 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1069:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:23 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|140 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|172 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|10
|8
|Потоков
|10
|8
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
1532
Cinebench R23 (многоядерный)
13076
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|30 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|5.2 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|0 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|1024
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2021) +100%
5.2 терафлопс
2.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|-
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|79.6 дБ
|Микрофонов
|-
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|12.1 x 8.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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