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Apple MacBook Pro 16 (2023) против Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023

74 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
VS
64 из 100
Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
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Экран 3456 x 2234
Процессор
Графика Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2023) и Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.15 и 2.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 37% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (882 и 1180 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19208 vs 14597 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2023)
vs
Nitro 16 (AN16-51) 2023

Корпус

Вес 2.15 кг 2.7 кг
Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм
Площадь 882 см2 1180 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~62.9%
Боковые рамки 3.4 мм 27.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16.2 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 16 (2023) +67%
500 нит
Nitro 16 (AN16-51) 2023
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 140 Вт 280 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 353 грамма 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Частота в режиме Boost - 5.1 ГГц
Ядер 12 (8P + 4E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш - 32 МБ
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon 610M
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 4 нм
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1398 МГц -
FLOPS 6.8 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 256 бит 96 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2432 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 152 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 76 32
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2023)
6.8 терафлопс
Nitro 16 (AN16-51) 2023
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 3 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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