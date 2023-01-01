Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3456 x 2234 - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор - Apple M2 Pro Apple M2 Max - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика Apple M2 Pro GPU (19-core) - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 96GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.15 и 2.7 кг)

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.15 и 2.7 кг) Более тонкие рамки – на 37% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 37% выше полезная площадь экрана Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч) Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (882 и 1180 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (882 и 1180 см ) Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.15 кг 2.7 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм Площадь 882 см2 1180 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~62.9% Боковые рамки 3.4 мм 27.3 мм Цвета Серебристый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 3456 x 2234 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 16.2 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Время отклика - 3 мс Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2023) 500 нит Predator Helios 16 (PH16-71) 2023 н/д

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 140 Вт 280 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 353 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M2 Pro GPU (19-core) GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 35 Вт - Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 4 нм Частота GPU 450 МГц - Boost частота GPU 1398 МГц - FLOPS 6.8 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 96 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2432 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 152 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 76 32 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2023) 6.8 терафлопс Predator Helios 16 (PH16-71) 2023 6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 96GB 16GB 32GB Планки 4x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 3 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.8 мм Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.