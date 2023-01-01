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Apple MacBook Pro 16 (2023) против Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

74 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
VS
66 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Процессор
Intel Core i7 12700H
Графика Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2023) и Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (2.15 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (882 и 1180 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 57-77% больше FPS в играх
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17712 vs 14597 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2023)
vs
Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

Корпус

Вес 2.15 кг 3 кг
Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 399.3 x 295.5 x 26.9 мм
Площадь 882 см2 1180 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~69.9%
Боковые рамки 3.4 мм 8.2 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16.2 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3456 x 2234 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 140 Вт 280 / 330 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 353 грамма 1034 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.7 ГГц
Ядер 12 (8P + 4E) 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш - 24 МБ
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 8 нм
Частота GPU 450 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1802 МГц
FLOPS 6.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2432 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 152 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 76 48
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2023)
6.8 терафлопс
Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) +103%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - 73.8 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см 12.1 x 8.3 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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