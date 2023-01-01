Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M2 Pro Apple M2 Max AMD Ryzen 7 7735U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 96GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (100 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (100 и 54 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 12685 баллов

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 12685 баллов На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.18 и 2.15 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.15 кг 1.18 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм Площадь 882 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~85.9% Боковые рамки 3.4 мм 6 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 6000 об/мин - Уровень шума 43.2 дБ 42.7 дБ

Дисплей 3456 x 2234 3840 x 2400 Диагональ 16.2 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана MacBook Pro 16 (2023) 16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2 Swift Edge 16 (SFE16-42) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 2% more screen space Тесты экрана Контрастность 504000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 88.5% 97.2% Охват DCI-P3 99% 99.7% Время отклика 63 мс 3 мс Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2023) +25% 500 нит Swift Edge 16 (SFE16-42) 400 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 54 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 140 Вт 65 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 353 грамма 194 грамма

Видеокарта Модель GPU Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon 680M TGP 35 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 7 нм Частота GPU 450 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1398 МГц 2400 МГц FLOPS 6.8 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2432 768 Блоки текстурирования (TMUs) 152 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 76 32 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2023) +84% 6.8 терафлопс Swift Edge 16 (SFE16-42) 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 96GB 8GB 16GB 32GB Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 2x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 86.1 дБ 83.7 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v7 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см 12.6 x 8.4 см Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.