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Apple MacBook Pro 16 (2023) против Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)

73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
VS
65 из 100
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
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Процессор
AMD Ryzen 7 7735U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2023) и Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (100 и 54 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 12685 баллов
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.18 и 2.15 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2023)
vs
Swift Edge 16 (SFE16-42)

Корпус

Вес 2.15 кг 1.18 кг
Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм
Площадь 882 см2 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~85.9%
Боковые рамки 3.4 мм 6 мм
Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 6000 об/мин -
Уровень шума 43.2 дБ 42.7 дБ

Дисплей

Диагональ 16.2 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3456 x 2234 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2023)
16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2
Swift Edge 16 (SFE16-42)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~2% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 504000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 88.5% 97.2%
Охват DCI-P3 99% 99.7%
Время отклика 63 мс 3 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 16 (2023) +25%
500 нит
Swift Edge 16 (SFE16-42)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 140 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 353 грамма 194 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.75 ГГц
Ядер 12 (8P + 4E) 8
Потоков 12 16
L3-кэш - 16 МБ
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon 680M
Техпроцесс 5 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 2400 МГц
FLOPS 6.8 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2432 768
Блоки текстурирования (TMUs) 152 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 76 32
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2023) +84%
6.8 терафлопс
Swift Edge 16 (SFE16-42)
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 2x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 86.1 дБ 83.7 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v7
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см 12.6 x 8.4 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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