Apple MacBook Pro 16 (2023) против Pro 15 (2018)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 929-1267% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14865 vs 6262 баллов
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (100 и 83 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 15% более четкий дисплей – 254 против 221 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018)
- Легче – весит на 320 граммов меньше (1.83 и 2.15 кг)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.15 кг
|1.83 кг
|Размеры
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|349.3 x 240.7 x 15.5 мм
|Площадь
|882 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86.2%
|~81.8%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6500 об/мин
|Уровень шума
|-
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.2 дюймов
|15.4 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|221 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3456 x 2234 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000000:1
|1333:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|86.6%
|Охват DCI-P3
|-
|98.7%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|140 Вт
|87 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|353 грамма
|369 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.1 ГГц
|Ядер
|12 (8P + 4E)
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|-
|9 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|5 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Pro 16 (2023) +150%
13968
Cinebench R23 (одноядерный)
1549
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Pro 16 (2023) +137%
14865
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|14 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1344 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|6.8 терафлопс
|0.38 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Ширина шины
|256 бит
|-
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2432
|192
|Блоки текстурирования (TMUs)
|152
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|76
|3
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2023) +1689%
6.8 терафлопс
0.38 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|2400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|85 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.3
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|4x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|0.7 мм
|Размер
|15.5 x 9.9 см
|16.0 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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