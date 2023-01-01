Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M2 Pro Apple M2 Max - Intel Core i7 8750H Intel Core i7 8850H Intel Core i9 8950HK Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 96GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 929-1267% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 929-1267% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14865 vs 6262 баллов

На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14865 vs 6262 баллов Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (100 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (100 и 83 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 15% более четкий дисплей – 254 против 221 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018) Легче – весит на 320 граммов меньше (1.83 и 2.15 кг)

Легче – весит на 320 граммов меньше (1.83 и 2.15 кг) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.15 кг 1.83 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 882 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~81.8% Боковые рамки 3.4 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 3456 x 2234 2880 x 1800 Диагональ 16.2 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1333:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 86.6% Охват DCI-P3 - 98.7% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2023) 500 нит MacBook Pro 15 (2018) 500 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:25 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 140 Вт 87 Вт Длина кабеля 2 метра 2 метра Вес зарядного устройства 353 грамма 369 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M2 Pro GPU (19-core) Intel UHD Graphics 630 TGP 35 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 14 нм Частота GPU 450 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1344 МГц 1000 МГц FLOPS 6.8 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти 6.4 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2432 192 Блоки текстурирования (TMUs) 152 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 76 3 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2023) +1689% 6.8 терафлопс MacBook Pro 15 (2018) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 96GB 16GB 32GB Планки 4x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 2400 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 0.7 мм Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см 16.0 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.