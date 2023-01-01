Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1620 - 2560 x 1600 2880 x 1800 Процессор Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика GeForce RTX 3050 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Creator Laptop Q (Q540) На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 14164 баллов

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 14164 баллов Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Легче – весит на 250 граммов меньше (1.55 и 1.8 кг)

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.55 и 1.8 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (736 и 838 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.55 кг Размеры 356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм 322.79 x 228.12 x 17.9 мм Площадь 838 см2 736 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~82.8% Боковые рамки 5.5 мм 5.2 мм Цвета Черный Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2880 x 1620 2560 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2880 x 1620 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB - 98% Охват DCI-P3 100% 83% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Creator Laptop Q (Q540) +50% 600 нит Swift X (SFX14-71G) 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 150 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства - 355 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP - 50 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1185 МГц Boost частота GPU - 1417 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Creator Laptop Q (Q540) +11% 6.42 терафлопс Swift X (SFX14-71G) 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.