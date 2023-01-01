Asus Creator Laptop Q (Q540) против Acer Swift X (SFX14-71G)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Creator Laptop Q (Q540)
- На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 14164 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
- На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G)
- Легче – весит на 250 граммов меньше (1.55 и 1.8 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (736 и 838 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.55 кг
|Размеры
|356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм
|322.79 x 228.12 x 17.9 мм
|Площадь
|838 см2
|736 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|~82.8%
|Боковые рамки
|5.5 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Серый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|208 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1620 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|98%
|Охват DCI-P3
|100%
|83%
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|355 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1817
1709
Geekbench 5 (многоядерный)
14513
10922
Cinebench R23 (одноядерный)
1930
1813
Cinebench R23 (многоядерный)
19158
14164
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1185 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1417 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Производительность GPU
6.42 терафлопс
5.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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