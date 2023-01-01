Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Creator Laptop Q (Q540) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 8306 баллов

На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 8306 баллов Комплектуется на 11.8 Вт*ч большей батареей (70 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 11.8 Вт*ч большей батареей (70 и 58.2 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг) Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 838 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.4 кг Размеры 356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 838 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79.4% Боковые рамки 5.5 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 2880 x 1620 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2880 x 1620 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1658:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 87.9% Охват DCI-P3 100% 98.8% Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Creator Laptop Q (Q540) +20% 600 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 150 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB Apple M2 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Creator Laptop Q (Q540) +114% 6.42 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.