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Asus Creator Laptop Q (Q540) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

70 из 100
Asus Creator Laptop Q (Q540)
VS
58 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Asus Creator Laptop Q (Q540)
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Creator Laptop Q (Q540) и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Creator Laptop Q (Q540)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 8306 баллов
  • Комплектуется на 11.8 Вт*ч большей батареей (70 и 58.2 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 838 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator Laptop Q (Q540)
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.8 кг 1.4 кг
Размеры 356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 838 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79.4%
Боковые рамки 5.5 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2880 x 1620 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1658:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 87.9%
Охват DCI-P3 100% 98.8%
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 150 Вт 67 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц -
Ядер 14 (6P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1456 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Creator Laptop Q (Q540) +114%
6.42 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 81.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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