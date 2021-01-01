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ASUS ExpertBook B1 (B1400) против Acer Swift 5 Pro (SF514-55)

ASUS ExpertBook B1 (B1400)
VS
Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
ASUS ExpertBook B1 (B1400)
Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ExpertBook B1 (B1400) и Acer Swift 5 Pro (SF514-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ExpertBook B1 (B1400)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1 и 1.45 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 86% выше максимальная яркость экрана – 410 vs 220 нит
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ExpertBook B1 (B1400)
vs
Swift 5 Pro (SF514-55)

Корпус

Вес 1.45 кг 1 кг
Ширина 323.4 мм 318.9 мм
Высота 215.6 мм 206.7 мм
Толщина 19.2 мм 14.9 мм
Площадь 697 см2 659 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~81.9%
Боковые рамки 6.8 мм 4.5 мм
Цвета Черный Зеленый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1550:1
Цветовой охват sRGB - 96%
Максимальная яркость
ExpertBook B1 (B1400)
220 нит
Swift 5 Pro (SF514-55) +86%
410 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Да Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота - 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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