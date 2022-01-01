Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600 Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M1 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ExpertBook B1 (B1400) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.29 и 1.45 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7.9 Вт*ч большей батареей (49.9 и 42 Вт*ч)

Имеет на 103% более четкий дисплей – 227 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (646 и 697 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.29 кг Размеры 323.4 x 215.6 x 19.2 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 697 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~79.4% Боковые рамки 6.8 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 - Уровень шума 37.4 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1069:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ExpertBook B1 (B1400) 220 нит Macbook Air (M1, 2020) +82% 400 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 90 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 300 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 0 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32 Производительность GPU ExpertBook B1 (B1400) 0.84 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +210% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота - 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 81.1 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Да Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Да Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.