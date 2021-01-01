ExpertBook B1 (B1500) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 3024 x 1964 Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ExpertBook B1 (B1500) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 179-245% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.6 и 1.72 кг)

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит

Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (691 и 847 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.72 кг 1.6 кг Размеры 358 x 236.5 x 19.4 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 847 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~84.6% Боковые рамки 6.3 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Максимальная яркость ExpertBook B1 (B1500) 220 нит MacBook Pro 14 (2021) +355% 1000 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 / 90 Вт 67 / 96 Вт

Процессор Модель CPU Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M1 Pro Apple M1 Max Базовая частота 1.8 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost - 3.2 ГГц Ядер 2 10 Потоков 2 10 L3-кэш 4 МБ - Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Apple M1 Pro GPU (16-core) Техпроцесс 10 нм 5 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ExpertBook B1 (B1500) 636 MacBook Pro 14 (2021) +157% 1632 Geekbench 5 (многоядерный) ExpertBook B1 (B1500) 1198 MacBook Pro 14 (2021) +859% 11485

Видеокарта Модель GPU GeForce MX330 Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 25 Вт 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 5 нм Частота GPU 1531 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1594 МГц 1278 МГц FLOPS 1.22 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~7 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 384 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU ExpertBook B1 (B1500) 1.22 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +326% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота - 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Да Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Да Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.