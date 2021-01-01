Главная > Сравнение ноутбуков > ExpertBook B1 (B1500) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

ASUS ExpertBook B1 (B1500) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

41 из 100
ASUS ExpertBook B1 (B1500)
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
ASUS ExpertBook B1 (B1500)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ExpertBook B1 (B1500) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ExpertBook B1 (B1500)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 179-245% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.6 и 1.72 кг)
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит
  • Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (691 и 847 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ExpertBook B1 (B1500)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.72 кг 1.6 кг
Размеры 358 x 236.5 x 19.4 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 847 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~84.6%
Боковые рамки 6.3 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
ExpertBook B1 (B1500)
220 нит
MacBook Pro 14 (2021) +355%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 67 / 96 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 3.2 ГГц
Ядер 2 10
Потоков 2 10
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Частота GPU 1531 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~7 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
ExpertBook B1 (B1500)
1.22 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +326%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота - 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Да Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Да Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или VivoBook S15 S533
3. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или VivoBook S15 S532
4. ASUS ExpertBook B1 (B1500) или B9 (B9400)
5. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Pro 16 (2021)
6. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Dell XPS 13 9305
7. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Pro 13 (M1, 2020)
8. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Microsoft Surface Laptop Studio
9. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Pro 13 (2019)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 14 (2021) и ASUS ExpertBook B1 (B1500) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры