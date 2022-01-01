Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (66 и 56 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (651 и 705 см2) Причины выбрать Acer Spin 5 (SP513-55N) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.2 и 1.3 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4831 vs 2415 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 21% более четкий дисплей – 201 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.2 кг Размеры 309 x 210.6 x 16.9 мм 300 x 235 x 14.9 мм Площадь 651 см2 705 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.9% ~77% Боковые рамки 7.3 мм 7.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2256 x 1504 Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 201 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2256 x 1504 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1661:1 - Цветовой охват sRGB 98.9% 100% Охват Adobe RGB 68.5% - Охват DCI-P3 66.3% - Время отклика 29 мс - Максимальная яркость ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) 400 нит Spin 5 (SP513-55N) н/д

Батарея Ёмкость 66 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 331 грамм -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20 Производительность GPU ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) 0.84 терафлопс Spin 5 (SP513-55N) +68% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ - Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 10.0 x 6.0 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.