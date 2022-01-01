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Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

50 из 100
Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
VS
62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
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Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 16.1 Вт*ч большей батареей (66 и 49.9 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • На 220% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 2415 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.29 кг
Размеры 309 x 210.6 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 651 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.9% ~79.4%
Боковые рамки 7.3 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 45 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1661:1 1069:1
Цветовой охват sRGB 98.9% 99.8%
Охват Adobe RGB 68.5% -
Охват DCI-P3 66.3% -
Время отклика 29 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 331 грамм 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32
Производительность GPU
ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
0.84 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +210%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81.9 дБ 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 6.0 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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