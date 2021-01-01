Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.3 и 2.1 кг)
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (651 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 285-389% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 392% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 2415 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (100 и 66 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 53% более четкий дисплей – 254 против 166 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|2.1 кг
|Размеры
|309 x 210.6 x 16.9 мм
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|651 см2
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.9%
|~86.2%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|45 дБ
|37.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1661:1
|25700:1
|Цветовой охват sRGB
|98.9%
|100%
|Охват Adobe RGB
|68.5%
|88%
|Охват DCI-P3
|66.3%
|99.1%
|Время отклика
|29 мс
|67 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|140 Вт
|Вес зарядного устройства
|331 грамм
|353 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|2
|10
|Потоков
|4
|10
|L3-кэш
|6 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1710
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Pro 16 (2021) +400%
12480
Cinebench R23 (одноядерный)
1509
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Pro 16 (2021) +392%
11873
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1296 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|5.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|-
Производительность GPU
0.84 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021) +519%
5.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|81.9 дБ
|84.7 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|10.0 x 6.0 см
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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