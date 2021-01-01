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Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

53 из 100
Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
VS
84 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.3 и 2.1 кг)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (651 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 285-389% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 392% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 2415 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (100 и 66 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 53% более четкий дисплей – 254 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 1.3 кг 2.1 кг
Размеры 309 x 210.6 x 16.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 651 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.9% ~86.2%
Боковые рамки 7.3 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 45 дБ 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1661:1 25700:1
Цветовой охват sRGB 98.9% 100%
Охват Adobe RGB 68.5% 88%
Охват DCI-P3 66.3% 99.1%
Время отклика 29 мс 67 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства 331 грамм 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 2 10
Потоков 4 10
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
0.84 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021) +519%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81.9 дБ 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 10.0 x 6.0 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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