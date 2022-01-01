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ASUS ExpertBook B9 (B9400) против Acer TravelMate P4 (TMP414-51)

49 из 100
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
VS
48 из 100
Acer TravelMate P4 (TMP414-51)
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
Acer TravelMate P4 (TMP414-51)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 56 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ExpertBook B9 (B9400) и Acer TravelMate P4 (TMP414-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ExpertBook B9 (B9400)
  • Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.88 и 1.41 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (650 и 767 см2)
Причины выбрать Acer TravelMate P4 (TMP414-51)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (56 и 33 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ExpertBook B9 (B9400)
vs
TravelMate P4 (TMP414-51)

Корпус

Вес 0.88 кг 1.41 кг
Размеры 320 x 203 x 14.9 мм 325 x 236 x 17.9 мм
Площадь 650 см2 767 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~70.4%
Боковые рамки 5.1 мм 7.6 мм
Цвета Черный Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 47.5 дБ 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1507:1 1241:1
Цветовой охват sRGB 98.7% 59.4%
Охват Adobe RGB 65.4% 40.9%
Охват DCI-P3 - 39.6%
Время отклика 45 мс 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 325 граммов 321 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
ExpertBook B9 (B9400)
1.41 терафлопс
TravelMate P4 (TMP414-51)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 77.7 дБ 74.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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