Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 33 Вт*ч 66 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 2048GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ExpertBook B9 (B9400) Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.88 и 1.41 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (650 и 767 см2) Причины выбрать Acer TravelMate P4 (TMP414-51) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (56 и 33 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.88 кг 1.41 кг Размеры 320 x 203 x 14.9 мм 325 x 236 x 17.9 мм Площадь 650 см2 767 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~70.4% Боковые рамки 5.1 мм 7.6 мм Цвета Черный Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 47.5 дБ 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1507:1 1241:1 Цветовой охват sRGB 98.7% 59.4% Охват Adobe RGB 65.4% 40.9% Охват DCI-P3 - 39.6% Время отклика 45 мс 25 мс Максимальная яркость ExpertBook B9 (B9400) +80% 450 нит TravelMate P4 (TMP414-51) 250 нит

Батарея Ёмкость 33 Вт*ч 66 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 325 граммов 321 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU ExpertBook B9 (B9400) 1.41 терафлопс TravelMate P4 (TMP414-51) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 2048GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 77.7 дБ 74.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.