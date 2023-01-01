ASUS ROG Flow X13 (2022) против Acer Swift X (SFX14-51G)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.3 и 1.4 кг)
- На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12713 vs 9123 баллов
- Сенсорный экран
- На 52% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 330 нит
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|1.4 кг
|Размеры
|299 x 222 x 15.8 мм
|312.9 x 214 x 17.9 мм
|Площадь
|664 см2
|670 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.4%
|~84.9%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный
|Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|45 дБ
|49.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|169 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2240 x 1400 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1433:1
|1638:1
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|99%
|Охват Adobe RGB
|69.8%
|72.5%
|Охват DCI-P3
|-
|70.2%
|Время отклика
|25 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|360 граммов
|360 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1507
1568
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Flow X13 (2022) +16%
9025
7790
Cinebench R23 (одноядерный)
1501
1478
Cinebench R23 (многоядерный)
ROG Flow X13 (2022) +39%
12713
9123
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|938 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1223 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|5.01 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC256
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|80 дБ
|86 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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