Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1664 Процессор - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Apple M2 Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Flow X13 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 79-107% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 79-107% больше FPS в играх На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14851 vs 7954 баллов

На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14851 vs 7954 баллов Комплектуется на 22.4 Вт*ч большей батареей (75 и 52.6 Вт*ч)

Комплектуется на 22.4 Вт*ч большей батареей (75 и 52.6 Вт*ч) Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Имеет на 33% более четкий дисплей – 225 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.24 кг Размеры 299 x 212 x 16.7-18.7 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 634 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~82% Боковые рамки 5.2 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1664 Диагональ 13.4 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1384:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика 7 мс 29 мс Максимальная яркость ROG Flow X13 (2023) н/д MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 100 / 130 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 60 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 7.3 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ROG Flow X13 (2023) +143% 7.3 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.