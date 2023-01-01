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Asus ROG Flow X13 (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2023)

63 из 100
Asus ROG Flow X13 (2023)
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Asus ROG Flow X13 (2023)
Apple MacBook Pro 16 (2023)
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Экран
3456 x 2234
Процессор
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Flow X13 (2023) и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Flow X13 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.3 и 2.15 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (634 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (100 и 75 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 254 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Flow X13 (2023)
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 1.3 кг 2.15 кг
Размеры 299 x 212 x 16.7-18.7 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 634 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~86.2%
Боковые рамки 5.2 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 130 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.75 ГГц -
Ядер 8 12 (8P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon 680M Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
FLOPS 7.3 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 96 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 80 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76
Производительность GPU
ROG Flow X13 (2023) +7%
7.3 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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