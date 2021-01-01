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ASUS ROG Flow X13 GV301 против Acer Predator Triton 300 SE

ASUS ROG Flow X13 GV301
VS
Acer Predator Triton 300 SE
ASUS ROG Flow X13 GV301
Acer Predator Triton 300 SE
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Процессор Intel Core i7 11375H

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Flow X13 GV301 и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.3 и 1.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 115% более четкий дисплей – 338 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (664 и 736 см2)
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 133-182% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Flow X13 GV301
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 1.3 кг 1.7 кг
Ширина 299 мм 323 мм
Высота 222 мм 228 мм
Толщина 15.8 мм 17.9 мм
Площадь 664 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~73.3%
Боковые рамки 5.2 мм 6.6 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 338 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 116% 100%
Охват Adobe RGB 86% 76%
Охват DCI-P3 85% 77%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 100 Вт 0 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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