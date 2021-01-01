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ASUS ROG Flow X13 GV301 против Apple Macbook Air (M1, 2020)

68 из 100
ASUS ROG Flow X13 GV301
VS
62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
ASUS ROG Flow X13 GV301
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Графика Apple M1 GPU
Память (ОЗУ) 32GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Flow X13 GV301 и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 12.1 Вт*ч большей батареей (62 и 49.9 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 338 против 227 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Flow X13 GV301
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.29 кг
Ширина 299 мм 304.1 мм
Высота 222 мм 212.4 мм
Толщина 15.8 мм 16.1 мм
Площадь 664 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~79.4%
Боковые рамки 5.2 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 338 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB 116% 99.8%
Охват Adobe RGB 86% -
Охват DCI-P3 85% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 100 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Apple M1 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1380 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1278 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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