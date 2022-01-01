Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) 3024 x 1964 Процессор - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5980HS - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.3 и 1.6 кг)

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 10174 баллов

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (70 и 62 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 50% более четкий дисплей – 254 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.6 кг Размеры 299 x 222 x 15.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 664 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~84.6% Боковые рамки 5.2 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) 3024 x 1964 Диагональ 13.4 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 48900:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.3% Охват Adobe RGB 75% - Охват DCI-P3 75% - Время отклика - 49 мс Максимальная яркость ROG Flow X13 GV301 н/д MacBook Pro 14 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 62 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 35-45 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1380 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1296 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU ROG Flow X13 GV301 3.195 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +63% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x1W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.