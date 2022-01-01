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ASUS ROG Flow X13 GV301 против Apple MacBook Pro 14 (2021)

60 из 100
ASUS ROG Flow X13 GV301
VS
79 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
ASUS ROG Flow X13 GV301
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Flow X13 GV301 и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.3 и 1.6 кг)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 10174 баллов
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (70 и 62 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 254 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Flow X13 GV301
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.6 кг
Размеры 299 x 222 x 15.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 664 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~84.6%
Боковые рамки 5.2 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 48900:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.3%
Охват Adobe RGB 75% -
Охват DCI-P3 75% -
Время отклика - 49 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 10
Потоков 16 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-45 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1380 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1296 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
ROG Flow X13 GV301
3.195 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +63%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x1W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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