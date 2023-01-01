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ASUS ROG Flow X13 GV301 против Flow X13 (2022)

60 из 100
ASUS ROG Flow X13 GV301
VS
65 из 100
ASUS ROG Flow X13 (2022)
ASUS ROG Flow X13 GV301
ASUS ROG Flow X13 (2022)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Flow X13 GV301 и Flow X13 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 31-43% больше FPS в играх
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12713 vs 10174 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Flow X13 GV301
vs
ROG Flow X13 (2022)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.3 кг
Размеры 299 x 222 x 15.8 мм 299 x 222 x 15.8 мм
Площадь 664 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~78.4%
Боковые рамки 5.2 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1433:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.2%
Охват Adobe RGB 75% 69.8%
Охват DCI-P3 75% -
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства - 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 AMD Radeon 680M
Техпроцесс 7 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-45 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1223 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
ROG Flow X13 GV301
3.195 терафлопс
ROG Flow X13 (2022) +57%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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