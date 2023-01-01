Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5980HS - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 31-43% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 31-43% больше FPS в играх На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12713 vs 10174 баллов

На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12713 vs 10174 баллов Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.3 кг Размеры 299 x 222 x 15.8 мм 299 x 222 x 15.8 мм Площадь 664 см2 664 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~78.4% Боковые рамки 5.2 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 13.4 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1433:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.2% Охват Adobe RGB 75% 69.8% Охват DCI-P3 75% - Время отклика - 25 мс Максимальная яркость ROG Flow X13 GV301 н/д ROG Flow X13 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 62 Вт*ч 62 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства - 360 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 35-45 Вт 40 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1223 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU ROG Flow X13 GV301 3.195 терафлопс ROG Flow X13 (2022) +57% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.