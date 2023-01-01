Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) 2240 x 1400 Процессор - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх Комплектуется на 31.3 Вт*ч большей батареей (90 и 58.7 Вт*ч)

Комплектуется на 31.3 Вт*ч большей батареей (90 и 58.7 Вт*ч) На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12449 vs 9123 баллов

На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12449 vs 9123 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 52% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 330 нит Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G) Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.4 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.4 и 2 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (670 и 863 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.4 кг Размеры 355 x 243 x 19.4 мм 312.9 x 214 x 17.9 мм Площадь 863 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86% ~84.9% Боковые рамки 5.2 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 1 Уровень шума 55 дБ 49.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) 2240 x 1400 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1118:1 1638:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 99% Охват Adobe RGB 85.1% 72.5% Охват DCI-P3 98.9% 70.2% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ROG Flow X16 (2022) +52% 500 нит Swift X (SFX14-51G) 330 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 58.7 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 330 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 740 граммов 360 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 125 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1463 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1100 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU ROG Flow X16 (2022) +517% 8.7 терафлопс Swift X (SFX14-51G) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC285 Realtek ALC256 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80.7 дБ 86 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер 12.9 x 8.3 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.