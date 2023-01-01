Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Flow X16 (2022) или Swift X (SFX14-51G) – что лучше выбрать?

Asus ROG Flow X16 (2022) против Acer Swift X (SFX14-51G)

71 из 100
Asus ROG Flow X16 (2022)
VS
56 из 100
Acer Swift X (SFX14-51G)
Asus ROG Flow X16 (2022)
Acer Swift X (SFX14-51G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2240 x 1400
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Flow X16 (2022) и Acer Swift X (SFX14-51G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 31.3 Вт*ч большей батареей (90 и 58.7 Вт*ч)
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12449 vs 9123 баллов
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 52% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 330 нит
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.4 и 2 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (670 и 863 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Flow X16 (2022)
vs
Swift X (SFX14-51G)

Корпус

Вес 2 кг 1.4 кг
Размеры 355 x 243 x 19.4 мм 312.9 x 214 x 17.9 мм
Площадь 863 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86% ~84.9%
Боковые рамки 5.2 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 1
Уровень шума 55 дБ 49.7 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1118:1 1638:1
Цветовой охват sRGB 99.8% 99%
Охват Adobe RGB 85.1% 72.5%
Охват DCI-P3 98.9% 70.2%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ROG Flow X16 (2022) +52%
500 нит
Swift X (SFX14-51G)
330 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 740 граммов 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1463 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1100 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 640
Блоки текстурирования (TMUs) 80 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
ROG Flow X16 (2022) +517%
8.7 терафлопс
Swift X (SFX14-51G)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC285 Realtek ALC256
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80.7 дБ 86 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 12.9 x 8.3 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Flow X16 (2022) и Zephyrus G14 GA402 (2022)
2. Asus ROG Flow X16 (2022) и ASUS ROG Flow X13 GV301
3. Acer Swift X (SFX14-51G) и Apple Macbook Air (M1, 2020)
4. Acer Swift X (SFX14-51G) и Apple MacBook Air (M2, 2022)
5. Acer Swift X (SFX14-51G) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
6. Acer Swift X (SFX14-51G) и Dell XPS 13 Plus 9320
7. Acer Swift X (SFX14-51G) и Dell XPS 13 9315
8. Acer Swift X (SFX14-51G) и Swift X (SFX14-41G)
9. Acer Swift X (SFX14-51G) и Swift 3 (SF314-512)
10. Acer Swift X (SFX14-51G) и Swift 5 (SF514-56)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift X (SFX14-51G) и Asus ROG Flow X16 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры