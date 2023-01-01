Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.18 и 2.15 кг)

Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.18 и 2.15 кг) На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 14597 баллов

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 14597 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (622 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.18 кг 2.15 кг Размеры 302 x 206 x 12.9-14.2 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 622 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~86.2% Боковые рамки 6.7 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3456 x 2234 Диагональ 13.4 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 225 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 504000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.5% Охват DCI-P3 100% 99% Время отклика 7 мс 63 мс Максимальная яркость ROG Flow Z13 (2023) 500 нит MacBook Pro 16 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 130 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 65 Вт 35 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 7.4 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 80 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU ROG Flow Z13 (2023) +9% 7.4 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 86.1 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.