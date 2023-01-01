Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023) Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.18 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.18 и 2 кг) На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 12449 баллов

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 12449 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (622 и 863 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (622 и 863 см ) Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.18 кг 2 кг Размеры 302 x 206 x 12.9-14.2 мм 355 x 243 x 19.4 мм Площадь 622 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~86% Боковые рамки 6.7 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума - 55 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Диагональ 13.4 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 225 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1118:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 85.1% Охват DCI-P3 100% 98.9% Время отклика 7 мс - Максимальная яркость ROG Flow Z13 (2023) 500 нит ROG Flow X16 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 130 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства - 740 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 65 Вт 125 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1463 МГц Boost частота GPU - 1695 МГц FLOPS 7.4 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU ROG Flow Z13 (2023) 7.4 терафлопс ROG Flow X16 (2022) +18% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80.7 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Размер - 12.9 x 8.3 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.