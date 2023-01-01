Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.18 и 1.6 кг)

Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.18 и 1.6 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (616 и 691 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч) На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 11641 баллов

На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 11641 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 50% более четкий дисплей – 254 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.18 кг 1.6 кг Размеры 302 x 204 x 12.0 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 616 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.5% ~84.6% Боковые рамки 6.7 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 35 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 3024 x 1964 Диагональ 13.4 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 30 мс - Максимальная яркость ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 500 нит MacBook Pro 14 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 360 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 40 Вт 35 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 938 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1398 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 64 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 76 Производительность GPU ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 5.01 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +36% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.