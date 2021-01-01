ROG Strix G15 Advantage Edition или Macbook Air (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6800M 12GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 303-413% больше FPS в играх

На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14119 vs 7740 баллов

Комплектуется на 40.1 Вт*ч большей батареей (90 и 49.9 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 1110 граммов меньше (1.29 и 2.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (646 и 922 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.29 кг Размеры 354.9 x 259.9 x 27.2 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 922 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.8% ~79.4% Боковые рамки 4.8 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 300 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1069:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ROG Strix G15 Advantage Edition 300 нит Macbook Air (M1, 2020) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 240 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6800M 12GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 115-130 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1240 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1660 МГц 1278 МГц FLOPS 16.9 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 5120 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU ROG Strix G15 Advantage Edition +550% 16.9 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.