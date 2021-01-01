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Asus ROG Strix G15 Advantage Edition против Apple MacBook Pro 16 (2019)

74 из 100
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
VS
73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1920
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix G15 Advantage Edition и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 227-309% больше FPS в играх
  • На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5375 vs 2662 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (2.04 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G15 Advantage Edition
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.04 кг
Ширина 354.9 мм 357.9 мм
Высота 259.9 мм 245.9 мм
Толщина 27.2 мм 16 мм
Площадь 922 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.8% ~84.3%
Боковые рамки 4.8 мм 6.6 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1331:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-150 Вт 50 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 2321 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 2581 МГц 1250 МГц
FLOPS 16.4 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 1280
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Strix G15 Advantage Edition +412%
16.4 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019)
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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