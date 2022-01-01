Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022) Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц

На 217% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15457 vs 4875 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 32.5 Вт*ч большей батареей (90 и 57.5 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.3 кг Размеры 354 x 259 x 22.6-27.2 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм Площадь 917 см2 927 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~72.4% Боковые рамки 4.3 мм 9 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 300 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1371:1 Цветовой охват sRGB 100% 65% Охват Adobe RGB - 44% Охват DCI-P3 - 42.5% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Strix G15 G513 (2022) н/д Nitro 5 (AN515-55) 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 100 / 280 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 498 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 95 Вт 0 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1590 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 64 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU ROG Strix G15 G513 (2022) +46% 7.12 терафлопс Nitro 5 (AN515-55) 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 76 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.9 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.