Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 75-103% больше FPS в играх
- На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15173 vs 8348 баллов
- Комплектуется на 31.8 Вт*ч большей батареей (90 и 58.2 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
- Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.4 и 2.3 кг)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (646 и 917 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|1.4 кг
|Размеры
|354 x 259 x 22.6-27.2 мм
|304.1 x 212.4 x 15.6 мм
|Площадь
|917 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~79.4%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|4
|1
|Уровень шума
|48 дБ
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|300 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1658:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.9%
|Охват DCI-P3
|-
|98.8%
|Время отклика
|3 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|100 / 280 Вт
|67 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|274 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|8
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|-
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1861
Geekbench 5 (многоядерный)
10285
Cinebench R23 (одноядерный)
1596
Cinebench R23 (многоядерный)
15173
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Производительность GPU
7.12 терафлопс
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|-
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|81 дБ
|81.9 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|-
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.9 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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