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Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против ASUS ROG Flow X13 (2022)

66 из 100
Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
VS
62 из 100
ASUS ROG Flow X13 (2022)
Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
ASUS ROG Flow X13 (2022)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix G15 G513 (2022) и ASUS ROG Flow X13 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (90 и 62 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15173 vs 12713 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 (2022)
  • Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.3 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (664 и 917 см2)
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G15 G513 (2022)
vs
ROG Flow X13 (2022)

Корпус

Вес 2.3 кг 1.3 кг
Размеры 354 x 259 x 22.6-27.2 мм 299 x 222 x 15.8 мм
Площадь 917 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~78.4%
Боковые рамки 4.3 мм 5.2 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 48 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1433:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.2%
Охват Adobe RGB - 69.8%
Время отклика 3 мс 25 мс
Максимальная яркость
ROG Strix G15 G513 (2022)
300 нит
ROG Flow X13 (2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 280 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства - 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1223 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
ROG Strix G15 G513 (2022) +42%
7.12 терафлопс
ROG Flow X13 (2022)
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.9 мм 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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