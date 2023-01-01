Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022) Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023) Существенно легче – весит на 1120 граммов меньше (1.18 и 2.3 кг)

Существенно легче – весит на 1120 граммов меньше (1.18 и 2.3 кг) Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 15173 баллов

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16297 vs 15173 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (622 и 917 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.18 кг Размеры 354 x 259 x 22.6-27.2 мм 302 x 206 x 12.9-14.2 мм Площадь 917 см2 622 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~83.7% Боковые рамки 4.3 мм 6.7 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 4 2 Уровень шума 48 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 300 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 3 мс 7 мс Максимальная яркость ROG Strix G15 G513 (2022) 300 нит ROG Flow Z13 (2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 100 / 280 Вт 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 95 Вт 65 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1530 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 7.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU ROG Strix G15 G513 (2022) 7.12 терафлопс ROG Flow Z13 (2023) +4% 7.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.9 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.