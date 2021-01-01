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ASUS ROG Strix G15 G513 против Apple Macbook Air (M1, 2020)

65 из 100
ASUS ROG Strix G15 G513
VS
63 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
ASUS ROG Strix G15 G513
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 49.9 Вт*ч
Процессор Apple M1
Графика Apple M1 GPU
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Strix G15 G513 и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13036 vs 7740 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 6.1 Вт*ч большей батареей (56 и 49.9 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (1.29 и 2.1 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (646 и 917 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G15 G513
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.29 кг
Размеры 354 x 259 x 27.2 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 917 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~79.4%
Боковые рамки 4.3 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB 62.5% 99.8%
Охват Adobe RGB 47.3% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 150 / 240 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Apple M1 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 10 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1380 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1278 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
ROG Strix G15 G513 +23%
3.195 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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