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ASUS ROG Strix G15 G513 против Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)

56 из 100
ASUS ROG Strix G15 G513
VS
65 из 100
Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
ASUS ROG Strix G15 G513
Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
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Экран
Батарея 56 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Strix G15 G513 и Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
  • Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (1.18 и 2.1 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 31-43% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 10708 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (616 и 917 см2)
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G15 G513
vs
ROG Flow Z13 GZ301 (2022)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.18 кг
Размеры 354 x 259 x 27.2 мм 302 x 204 x 12.0 мм
Площадь 917 см2 616 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~84.5%
Боковые рамки 4.3 мм 6.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ 35 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62.5% 100%
Охват Adobe RGB 47.3% -
Максимальная яркость
ROG Strix G15 G513
250 нит
ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 150 / 200 / 240 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 560 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1223 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
ROG Strix G15 G513
3.195 терафлопс
ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +57%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.0 x 7.7 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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