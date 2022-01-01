ASUS ROG Strix G15 G513 против Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
- Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (1.18 и 2.1 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 31-43% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
- На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 10708 баллов
- Сенсорный экран
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (616 и 917 см2)
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|1.18 кг
|Размеры
|354 x 259 x 27.2 мм
|302 x 204 x 12.0 мм
|Площадь
|917 см2
|616 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~84.5%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|6.7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|50 дБ
|35 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|62.5%
|100%
|Охват Adobe RGB
|47.3%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|150 / 200 / 240 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|560 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1453
1604
Geekbench 5 (многоядерный)
6462
9860
Cinebench R23 (одноядерный)
1445
1622
Cinebench R23 (многоядерный)
10708
14222
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1223 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Производительность GPU
3.195 терафлопс
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x4W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|78 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|-
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|13.0 x 7.7 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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